УЄФА повністю забанила Росію на футбольний сезон 2026/27

Відсторонення торкнулось не лише клубів – під заборону потрапили всі команди без винятку.

УЄФА підтвердила, що російські збірні та клуби не зможуть виступати в жодних змаганнях організації в сезоні-2026/27. Про це свідчить рішення, опубліковане на офіційному сайті.

Виконавчий комітет вніс зміни до списку учасників єврокубкового сезону – просто прибрав звідти всіх росіян. Як йдеться у рішенні організації, це зроблено для приведення документа у відповідність до чинного відсторонення.

Заборона стосується не лише Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Росіяни пропустять Лігу націй, чемпіонати з футзалу, Кубок регіонів та всі інші турніри під егідою УЄФА – тобто буквально все.

Відео дня

УЄФА відсторонила Росію ще у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді жодна російська команда на європейських турнірах не з'явилась. Щодо Білорусі – там ситуація інша. На неї накладено лише часткову заборону на матчі проти збірної України в рамках турнірів УЄФА.

Раніше УНІАН писав, що імітаційні версії донецького "Шахтаря" та "Зорі" з Луганська, двох найвідоміших клубів української Прем'єр-ліги, виступають у четвертому дивізіоні російського футболу з початку сезону в березні. Вони приєдналися до кримських команд "Рубін Ялта" та "Севастополь" у групі 1 регіональної Національної футбольної ліги 2B, що означає, що чверть команд у їхньому дивізіоні представляють райони окупованої України.

Вас також можуть зацікавити новини: