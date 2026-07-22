FIFA планує розширити наступний Чемпіонат світу до 64 команд: в Politico розкрили несподівану причину

Основний сенс такої ініціативи полягає у фінансових аспектах.

Міжнародна федерація футболу (FIFA), яку звинуватили у виплаті призових російським клубам, хоче збільшити квоту учасників на Чемпіонат світу-2030, при цьому це пов'язано з бажанням долучити до мундіалю збірну Китаю. Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що основний сенс такої ініціативи полягає у фінансових аспектах. FIFA сподівається на високі прибутки від фан-бази країни, чиє населення сягає понад 1,4 мільярда людей.

Важливо, що збірна Китаю востаннє виступала на світовій першості ще у 2002 році. Тоді "Червоні дракони" вибули з групового етапу, програвши всі три матчі з нулем забитих м'ячів.

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У третьому раунді азійської кваліфікації на цьогорічний мундіаль підопічні Бранко Іванковича вилетіли, посівши з 9 заліковими балами п'яте місце в турнірній таблиці (3 перемоги, 0 нічийних результатів та 7 поразок).

Варто зауважити, що Чемпіонат світу-2030 року на честь сторіччя проходитиме на різних континентах. Матчі прийматимуть Іспанія, Марокко, Португалія, Аргентина, Парагвай та Уругвай. Змагання за звання найкращої збірної триватимуть з 8 червня до 21 липня.

Скільки FIFA заробила на Чемпіонаті світу-2026

Наймасштабніший чемпіонат світу з футболу 2026 завершився 19 липня перемогою Іспанії над Аргентиною. За власними оцінками FIFA, дохід організації за 2026 рік перевищить 9 мільярдів доларів. Таким чином, цей чемпіонат світу з футболу став найприбутковішим спортивним турніром в історії.

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