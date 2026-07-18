Російські футбольні клуби отримують призові від FIFA, - розслідування

Після Чемпіонату світу 2022 року керівний орган розподілив 1,2 мільйона доларів між шістьма російськими клубами в рамках своєї програми компенсацій.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) може порушувати західні санкційні режими, виплачуючи кошти, призначені для Чемпіонату світу, російським клубам. Про це йдеться у розслідуванні платформи незалежних журналістів Follow the Money,

Після Чемпіонату світу 2022 року керівний орган розподілив 1,2 мільйона доларів між шістьма російськими клубами в рамках своєї програми компенсацій.

Санкт-петербурзький "Зеніт" отримав майже 500 000 доларів, також виплати отримали московські клуби "Динамо", ЦСКА, "Локомотив" та казанський "Рубін". Деякі з цих клубів пов’язані з власниками або спонсорами, які перебувають під санкціями США та Європи.

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Також після Чемпіонату світу 2026 року московський "Спартак", що належить нафтовій компанії "Лукойл", яка перебуває під санкціями Вашингтона, також може отримати фінансування від FIFA.

Зазначається, що загальний бюджет програми цього року сягає 355 мільйонів доларів.

Експерти у галузі права вважають, що FIFA не може здійснювати платежі, які прямо чи опосередковано приносять вигоду організаціям, що перебувають під санкціями, без дозволу влади США або Швейцарії, де розташована штаб-квартира Міжнародної футбольної асоціації. Про наявність такого дозволу невідомо.

При цьому швейцарське відомство з питань санкцій заявило, що надання коштів організаціям, які перебувають під санкціями, загалом заборонено.

Бажання FIFA повернути РФ

Раніше повідомлялося, що FIFA офіційно обговорить зняття заборони з усіх російських команд після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав усі види спорту припинити санкції, пов’язані з війною.

З моменту введення заборони FIFA та UEFA після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році жодна російська команда не брала участі в міжнародних змаганнях.

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