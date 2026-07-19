У матчі з 10 голами став відомий володар бронзових медалей Чемпіонату світу

Матч пройшов у Маямі на "Хард Рок Стедіум".

Відбувся матч за третє місце на Чемпіонаті світу-2026, у якому зустрілись збірні Франції та Англії. Поєдинок закінчився з рахунком 6:4 на користь англійців.

Рахунок вже у самому дебюті зустрічі відкрив Райс, який після власного перехоплення без шансів пробив Меньяна з-за меж штрафного майданчика. На 18-ій хвилині перевагу своєї команди подвоїв Конса, реалізувавши навіс із кутового. На 37-ій хвилині рахунок до розгромного в ході контратаки довів Сака - 3:0. Вже в доданий час Сака з передачі Езе оформив дубль.

На початку другого тайму рахунок "розмочив" Мбапе: 4:1. На 54-ій хвилині відродив інтригу у матчі Баркола, який забив у ході контратаки. На 66-ій хвилині Мбапе офрмив дубль і скоротив відставання до мінімального. На 87-ій хвилині хеттрик з пенальні офрмив Сака. В додатковий час відставання Франції скоротив Дембеле, але Беллінгем забив через хвилину - 6:4.

Відео дня

Чемпіонат світу-2026. Плей-оф. Матч за третє місце

Франція - Англія - 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 - Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8

Франція: Меньян - Т. Ернандес (Дінь, 46), Лакруа, Конате (Упамекано, 46), Густо (Кунде, 90+1) - Заїр-Емері, Рабйо - Дуе (Баркола, 46), Шеркі (Дембеле, 46), Олісе - Мбаппе

Англія: Д. Гендерсон - Спенс, Конса, Гехі (Чалоба, 90+3), Кванса (Джеймс, 83) - Роджерс, Райс, Езе (Беллінгем, 79) - Рашфорд (Воткінс, 46), Тоуні (Андерсон, 79), Сака

Матч пройшов у Маямі на "Хард Рок Стедіум".

Новини футболу

Нещодавно відбувся матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27 між румунським клубом "Університатя" Клуж та українським "Динамо" Київ. Матч закінчився з рахунком 0:0, як і перша зустріч. В результаті серії пенальті до наступного раунду пройшли кияни, де вони вони зіграють із грецьким ПАОКом.

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