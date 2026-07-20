Помер легендарний англійський футболіст Кевін Кіган

Колишній тренер збірної Англії та "Ньюкасла", легенда "Ліверпуля", боровся з онкологією.

Помер дворазовий володар "Золотого м'яча", колишній капітан збірної Англії та один із найяскравіших футболістів свого покоління Кевін Кіган.

Колишньому футболістові було 75 років, повідомляє The Telegraph. У січні колишньому нападнику "Ліверпуля" та збірної Англії діагностували онкологічне захворювання.

"З величезним сумом повідомляємо, що Кевін Кіган помер у віці 75 років. Колишній гравець і тренер збірної Англії боровся з раком і в останні хвилини життя був оточений дружиною та доньками. Кевін, дворазовий володар "Золотого м’яча", був улюбленим чоловіком, батьком і дідусем", – йдеться в офіційній заяві родини екс-футболіста.

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Чим прославився Кіган

Кіган розпочав професійну кар’єру в "Сканторп Юнайтед", а 1971 року перейшов до "Ліверпуля", де під керівництвом Білла Шенклі став зіркою європейського футболу.

Кіган – єдиний англієць, який двічі ставав володарем "Золотого м’яча" (1978, 1979). Кіган увійшов в історію світового футболу як один із найкращих гравців кінця 1970-х років.

У складі "Ліверпуля" він тричі вигравав чемпіонат Англії, перемагав у Кубку Англії, Суперкубку країни (двічі), Кубку УЄФА (двічі) та Кубку європейських чемпіонів.

А в німецькому "Гамбурзі" нападник вигравав чемпіонат і Кубок Німеччини.

Загалом на клубному рівні Кіган провів 592 матчі та забив 204 голи. За збірну Англії зіграв 63 матчі, забив 21 м’яч і 31 раз виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Вже як тренер Кіган працював із "Ньюкаслом", "Фулхемом" та "Манчестер Сіті". З 1999 по 2000 рік він очолював збірну Англії.

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