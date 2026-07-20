Помер легендарний англійський футболіст Кевін Кіган

Помер дворазовий володар "Золотого м'яча", колишній капітан збірної Англії та один із найяскравіших футболістів свого покоління Кевін Кіган.

Колишньому футболістові було 75 років, повідомляє The Telegraph. У січні колишньому нападнику "Ліверпуля" та збірної Англії діагностували онкологічне захворювання.

"З величезним сумом повідомляємо, що Кевін Кіган помер у віці 75 років. Колишній гравець і тренер збірної Англії боровся з раком і в останні хвилини життя був оточений дружиною та доньками. Кевін, дворазовий володар "Золотого м’яча", був улюбленим чоловіком, батьком і дідусем", – йдеться в офіційній заяві родини екс-футболіста.

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Чим прославився Кіган

Кіган розпочав професійну кар’єру в "Сканторп Юнайтед", а 1971 року перейшов до "Ліверпуля", де під керівництвом Білла Шенклі став зіркою європейського футболу.

Кіган – єдиний англієць, який двічі ставав володарем "Золотого м’яча" (1978, 1979). Кіган увійшов в історію світового футболу як один із найкращих гравців кінця 1970-х років.

У складі "Ліверпуля" він тричі вигравав чемпіонат Англії, перемагав у Кубку Англії, Суперкубку країни (двічі), Кубку УЄФА (двічі) та Кубку європейських чемпіонів.

А в німецькому "Гамбурзі" нападник вигравав чемпіонат і Кубок Німеччини.

Загалом на клубному рівні Кіган провів 592 матчі та забив 204 голи. За збірну Англії зіграв 63 матчі, забив 21 м’яч і 31 раз виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Вже як тренер Кіган працював із "Ньюкаслом", "Фулхемом" та "Манчестер Сіті". З 1999 по 2000 рік він очолював збірну Англії.

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