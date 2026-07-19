Перевершив Мессі: Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу

Кіліан Мбаппе став одноосібним рекордсменом за кількістю голів в історії чемпіонатів світу, хоча Франція поступилася Англії у матчі за бронзу.

Нападник збірної Франції та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе встановив нове історичне досягнення, ставши найрезультативнішим футболістом в історії чемпіонатів світу, повідомили у FIFA.

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Англії француз оформив дубль, хоча його команда поступилася з рахунком 4:6. Завдяки двом забитим м'ячам Мбаппе довів свій загальний показник на мундіалях до 22 голів.

Таким чином 27-річний форвард обійшов Ліонеля Мессі, який має у своєму активі 21 гол на чемпіонатах світу.

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Крім того, Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів ЧС-2026. Наразі на його рахунку 10 голів, тоді як у Мессі – вісім.

Аргентинець ще матиме шанс повернути собі лідерство, якщо відзначиться у фінальному матчі турніру проти збірної Іспанії.

Після гри Мбаппе заявив, що особистий рекорд для нього не є головним досягненням.

"Мессі заб'є, це точно. Я просто намагаюся допомогти своїй команді перемогти. Я б хотів не бути найкращим бомбардиром в історії, а зіграти у фіналі. Це добре для спадщини, але сьогодні це не перше, про що я думаю", – сказав французький нападник.

Для Мбаппе нинішній чемпіонат світу став лише третім у кар'єрі, тоді як 39-річний Мессі бере участь уже у своєму шостому мундіалі.

На клубному рівні француз із літа 2024 року виступає за мадридський "Реал", куди перейшов із французького ПСЖ.

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Як повідомляв УНІАН, відбувся матч за третє місце на Чемпіонаті світу-2026, у якому зустрілись збірні Франції та Англії. Поєдинок закінчився з рахунком 6:4 на користь англійців.

На початку другого тайму рахунок "розмочив" Мбапе: 4:1. На 54-ій хвилині відродив інтригу у матчі Баркола, який забив у ході контратаки. На 66-ій хвилині Мбапе офрмив дубль і скоротив відставання до мінімального. На 87-ій хвилині хеттрик з пенальні оформив Сака. В додатковий час відставання Франції скоротив Дембеле, але Беллінгем забив через хвилину - 6:4.

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