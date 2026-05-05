Усик втратив звання найкращого боксера планети: хто його обійшов

Український боксер може повернути собі цей статус вже в травні цього року.

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик втратив першу позицію в найпрестижнішого рейтингу незалежно від вагової категорії від журналу The Ring.

В цьому рейтингу Усика обігнав японський представник Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Новоспечений лідер рейтингу цими вихідними провів успішний захист усіх своїх поясів проти співвітчизника Дзюнто Накатані (32-1, 24 КО). Також до ТОП-5 рейтингу піднявся представник важкої ваги Девід Бенавідес (31-0, 25 KO), який нокаутував мексиканця Хільберто Раміреса (48-1, 30 КО).

Повний рейтинг найкращих боксерів світу (Р4Р) за варесією The Ring:

1. Наоя Іноуе (Японія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Шакур Стівенсон (США)

4. Джессі Родрігес (США)

5. Девід Бенавідес (США)

6. Дмитро Бівол (РФ)

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Девін Хейні (США)

9. Оскар Коллазо (Пуерто-Ріко)

10. Емануель Наваррете (Мексика)

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій бій вже 23 травня. В Єгипті, під час події The Ring: Glory in Giza українець змагатиметься із зіркою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верхувеном (1-0, 1 КО). На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBC.

Під час прес-конференції Усик назвав суперника "класним хлопцем". Тоді як нідерландець почав погрожувати українцю, сказавши, що збирається "знести йому голову".

