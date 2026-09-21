Transfermarkt оновив вартість клубів УПЛ: хто лідирує та скільки коштують склади

Одні команди додали понад 20%, а інші пішли в мінус.

Transfermarkt переглянув ринкові оцінки футболістів Української Прем'єр-ліги, через що змінилися й загальні суми по командах. Про це стало відомо з оновлених даних порталу.

Найдорожчою командою чемпіонату залишається "Шахтар". За оцінкою Transfermarkt, його футболісти коштують €197,6 млн. На другому місці київське "Динамо" з показником €96,4 млн. Трійку замикає "Полісся": €34,8 млн.

Так виглядає десятка найдорожчих команд Прем'єр-ліги:

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"Шахтар" – €197,6 млн (+4,2%) "Динамо" – €96,4 млн (+1,2%) "Полісся" – €34,8 млн (+11,2%) "Харків" – €30,4 млн (+9,2%) ЛНЗ – €20,0 млн (−3,6%) "Карпати" – €16,0 млн (+21,0%) "Зоря" – €13,1 млн (+16,2%) "Колос" – €12,0 млн (−6,1%) "Кривбас" – €11,5 млн (+23,3%) "Буковина" – €9,73 млн (+0,3%)

Найбільше зростання показав "Кривбас" – його склад подорожчав на 23,3%. За ним ідуть "Карпати" (+21,0%) та "Зоря" (+16,2%). Здешевшали лише двоє: "Колос" втратив 6,1%, ЛНЗ – 3,6%.

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