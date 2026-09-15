УЄФА оголосила стадіони-господарі фіналів футбольних єврокубків у 2028 і 2029 роках

Зокрема, фінали Ліги чемпіонів повернуться на культові стадіони.

Стали відомі місця проведення фіналів Ліги Чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференції у 2028 і 2029 роках. Про це йдеться в офіційному повідомленні УЄФА в мережі X.

Як наголошують в Європейському союзі футбольних асоціацій, фінали найпрестижнішого клубного турніру, Ліги Чемпіонів, у сезоні 2027-2028 років і 2028-2029 років відбудуться на двох культових стадіонах.

Зокрема, стадіон "Альянц-Арена" у Мюнхені (Німеччина) стане господарем фіналу Ліги Чемпіонів у сезоні 2028 року, а стадіон "Камп-Ноу" у Барселоні (Іспанія) прийме фінал у сезоні 2029 року.

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Крім того, також оголошені господарі фіналів Ліги Європи і Ліги конференцій у ці два сезони.

Так, стадіон "Національна Арена" у Бухаресті (Румунія) прийме фінал Ліги Європи у сезоні 2027-28, а стадіон "Національна арена Сербії" у Белграді – стане господарем фіналу ц сезоні 2028-29.

Відповідно, стадіон "Ювентус" (Турин, Італія) прийме фінал Ліги Конференцій у 2027-28, а "Пушкаш Арена" в Будапешті (Угорщина) у 2028-29.

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві фінал Ліги Чемпіонів зіграли лише одного разу. У 2018 році зустрічалися команди "Реал" (Мадрид, Іспанія) і "Ліверпуль" (Англія).

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