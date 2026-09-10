'Шахтар' стартував у Лізі чемпіонів: як виступили 'гірники'

Матч відбувся на стадіоні "Філіпс" у Ейндховені.

Відбувся матч першого туру цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та нідерландський ПСВ. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі вже в доданий у першому таймі час відкрив Мендоза, який увійшов у лівий кут штрафного, підробив і з-під Гертрейди влучно пробив у дальній кут воріт. Паритет відновив вже на 48-ій хвилині Дест.

Наприкінці друго тайму "гірники" мали кілька моментів, але забити так і не вдалося.

Відео дня

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 1-й тур

ПСВ - "Шахтар" - 1:1

Голи: Дест (48) - Мендоза (45+1)

Попередження: Обіспо (56), ван Боммел (65), Дест (81) - Тобіас (35), Мендоза (47), Педро Енріке (55), Бондар (63), Криськів (90), Марлон Гомес (91)

ПСВ: Коварж, Костич (Фламінго, 68), Обікпо, Гертрейда, Дест, Ваннер, Сано, Тіл, ван Боммел, Пепі (Мейнанс, 83), Перішич.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько, Ізакі, Марлон Гомес, Мендоза (Невертон, 67), Аліссон, Еліас (Траоре, 67).

Матч відбувся на стадіоні "Філіпс" у Ейндховені. Наступний матч "Шахтар" проведе 14 жовтня - проти АЕКа на лондонському "Стамфорд Бридж".

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