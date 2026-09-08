Оголошено всіх номінантів на 'Золотий м’яч' 2026 року

Загалом на Золотий м'яч претендують 30 футболістів, а переможця визначить голосування журналістів з усього світу.

Організатори престижної нагороди Золотий м'яч назвали всіх претендентів на трофей, який 26 жовтня буде вручено у Лондоні.

Варто зазначити, що загалом на Золотий м'яч претендують 30 футболістів, а переможця визначить голосування журналістів з усього світу.

Перша десятка: Джуд Беллінгем (Реал), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі/Реал), Усман Дембеле (ПСЖ), Луїс Діас (Баварія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Габріел (Арсенал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Гаррі Кейн (Баварія).

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Друга десятка: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Ламін Ямаль (Барселона), Садіо Мане (Аль-Наср), Маркіньос (ПСЖ), Лаутаро Мартінес (Інтер Мілан), Кіліан Мбаппе (Реал), Нуну Мендеш (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Жоау Невеш (ПСЖ), Майкл Олісе (Баварія).

Третя десятка: Вільян Пачо (ПСЖ), Хуліан Кіньонес (Аль-Кадісія), Деклан Райс (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті/Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал), Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ), Дайо Упамекано (Баварія), Вінісіус Жуніор (Реал), Вітінья (ПСЖ).

Цікаво, що експерти і букмекери серед фаворитів називають Родрі, Ламіна Ямаля, Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Ліонеля Мессі.

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Колишня зірка київського "Динамо" Олег Лужний став новим головним тренером юнацької збірної України U-19. Українська команда проведе навчально-тренувальний збір в Іспанії, де зіграє три контрольні матчі. Вже 24 вересня українська збірна зустрінеться зі Швецією, а 27 вересня - з Німеччиною. На 30 вересня заплановано матч між Україною та Шотландією.

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