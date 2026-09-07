Легенда київського 'Динамо' став головним тренером юнацької збірної України U-19

У вересні українська збірна проведе навчально-тренувальний збір в Іспанії, де зіграє три контрольні матчі.

Колишня зірка київського "Динамо" Олег Лужний став новим головним тренером юнацької збірної України U-19. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що українська збірна проведе навчально-тренувальний збір в Іспанії, де зіграє три контрольні матчі. Вже 24 вересня українська збірна зустрінеться зі Швецією, а 27 вересня – з Німеччиною. На 30 вересня заплановано матч між Україною та Шотландією.

У листопаді на юнацьку збірну України чекає продовження кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. На другому етапі команда зіграє в одній групі з Італією, Ізраїлем та Румунією.

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Нагадаємо, що в сезоні 2012/13 років Лужний був головним тренером сімферопольської "Таврії". Також він двічі виконував обов’язки наставника київського "Динамо".

Крім того, раніше Лужний працював у штабах "Динамо", де був асистентом Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Анатолія Дем’яненка, Йожефа Сабо та Олександра Хацкевича.

Україна може провести спільний чемпіонат світу з Польщею

Раніше Politico з посиланням на міністра спорту України Матвія Бідного повідомляло, що Україна та Польща обговорюють можливість подання спільної заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу серед чоловіків.

За словами Бідного, наразі сторони обговорюють цю можливість. Він зазначив, що Україна вже має досвід проведення великих футбольних змагань спільно з Польщею, маючи на увазі Євро-2012.

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