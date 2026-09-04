Україна може провести спільний Чемпіонат світу з Польщею: Politico розкрило дати

Київ може повторити успіх з проведенням Євро у 2012 році.

Україна та Польща обговорюють можливість подачі спільної заяви на проведення Чемпіонату світу з футболу серед чоловіків. Про це пише Politico з посиланням на міністра спорту України Матвія Бідного.

За його словами, наразі сторони обговорюють цю можливість. Бідний відзначив, що Україна вже має досвід проведення великих футбольних змагань з Польщею, маючи на увазі Євро-2012.

"Було б дуже логічно повторити цей успішний випадок", – сказав Бідний.

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Він додав, що наразі найближча вільна дата для проведення Чемпіонату світу – 2040 рік. Він нагадав, що Іспанія, Португалія та Марокко прийматимуть чемпіонат у 2030 році, а Саудівська Аравія буде єдиним господарем у 2034 році.

"Тому нам потрібно планувати цю перспективу прямо зараз", – зазначив Бідний.

Видання відзначає, що контекст такого спільного проведення значно відрізнятиметься від того, який був під час організації Євро-2012. Оскільки на тлі вторгнення РФ, Україні треба майже 588 мільярдів доларів на відбудову та відновлення інфраструктури. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП країни на 2025 рік.

Також видання нагадує, що під окупацією наразі знаходиться один з найбільших українських стадіонів – "Донбас Арена". Під час Євро-2021 він прийняв пʼять матчів турніру.

Крім того, журналісти відзначають, що така співпраця між Україною та Польщею може відбутися на тлі посилення напруження між країнами на тлі історичної памʼяті. Журналісти нагадують, що конфлікт загострився після того, як президент Володимир Зеленський перейменував військову частину на честь героїв УПА. У відповідь на це президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди.

"Спільна заявка України та Польщі на чемпіонат світу з футболу була б набагато більшою, ніж просто великою спортивною подією. Вона слугувала б потужним символом європейської солідарності з Україною", – коментує цю дискусію Василь Мокан, нардеп та заступник голови Комітету з питань молоді та спорту,

Він наголосив, що умовами проведення змагання мають бути припинення війни в Україні, становлення справедливого та тривалого миру, а також надійні довгострокові гарантії безпеки.

"Без цих умов було б передчасно говорити про проведення Чемпіонату світу з футболу в Україні", – сказав він, додавши, що успіх подачі заявки буде залежати від умов безпеки, розвитку інфраструктури та офіційного процесу подання заявок ФІФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один з лідерів збірної України змінив клуб. Михайло Мудрик на правах оренди перейшов з "Челсі" до "Тоттенгему". Угода з українцем буде розрахована до кінця сезону 2026/27.

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