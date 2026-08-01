Бойкот і критика змусили Інфантіно відмовитися від продажу частки Чемпіонату світу

Навіть у самій ФІФА ідею розкритикували, назвавши її проєктом однієї людини.

Керівництво ФІФА відмовилося від планів продати частку у Чемпіонату світу з футболу приватним інвесторам.

"Дослухавшись до всіх думок, стало очевидно, що проєкт призвів до розділення, яке, незалежно від рівня підтримки, більше не слугує в інтересах цілі, встановленої з початку", - йдеться у заяві президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Як зазначило Суспільне Спорт, проти планів виступили УЄФА, КОНКАКАФ, АФК, який оголосив про намір бойкотувати чемпіонат світу. До того ж двоє високопосадовців ФІФА розкритикували плани Інфантіно, а його радник взагалі звільнився з посади.

Відео дня

"Це проєкт однієї людини. Він не лише не має бути прийнятий, але й настав час футбольним функціонерам поставити собі правильні питання та ухвалити правильні рішення", - заявив з цього приводу виконавчий директор ФІФА Кевін Ламур.

Ситуація навколо продажу частки ЧС інвесорам

Наприкінці липня ФІФА запропонувала створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise, якій планували передати комерційне управління головними турнірами організації, зокрема чоловічим і жіночим чемпіонатами світу, Клубним чемпіонатом світу. При цьому спортивне управління, календар, правила й усі регуляторні повноваження залишалися б за ФІФА.

Проти проєкту різко виступили УЄФА, низка національних футбольних асоціацій та окремі керівники самої ФІФА.

Вони заявили, що навіть якщо продається лише частка комерційної компанії, це створює небезпечний прецедент комерціалізації найпрестижнішого футбольного турніру світу. УЄФА наголосила, що "футбол не належить ФІФА, щоб його продавати", а також висловила занепокоєння непрозорістю угоди та можливим впливом приватного капіталу на стратегічні рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: