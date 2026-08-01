FIFA відмовилася від скандальних планів продати свої акції, - NYP

Ця поразка стала кульмінацією важкого тижня для президента FIFA Джанні Інфантіно.

Скандальний план FIFA щодо продажу частини своєї бізнес-імперії стороннім інвесторам провалився після відкритого бунту футбольних чиновників по всьому світу та серйозного розколу серед вищого керівництва, як стало відомо виданню The New York Post.

Зазначається, що FIFA планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши приблизно 20-відсоткову частку в групі, оцінивши новий підрозділ у 20 мільярдів доларів. Угода, в якій брала участь фірма на чолі з нью-йоркським венчурним капіталістом Джошуа Кушнером, зірвалася.

"Вони не хочуть і далі брати участь у цьому безладі. Кушнер знайде інший спосіб увійти в цю сферу. Це перетворюється на кошмар для бренду", - сказав джерело, обізнане про угоду, що зірвалася.

Відео дня

Важливо, що цей провал став кульмінацією важкого тижня для президента FIFA Джанні Інфантіно, який просував план щодо виділення комерційних прав FIFA в новий комерційний підрозділ, що викликало хвилю протестів по всій Європі та шквал вкрай негативних публікацій у ЗМІ.

Провалена пропозиція передбачала передачу FIFA, некомерційної організації за швейцарським законодавством, своїх активів, що приносять дохід - телевізійних прав, спонсорських угод, ліцензування та продажу квитків - до нової структури під назвою FIFA Forward Enterprise.

Фірма Кушнера, Thrive Capital, мала стати основним учасником угоди, а JPMorgan виступав би в ролі консультанта.

Інфантіно дав 211 країнам-членам FIFA термін до 19 вересня, щоб підтримати угоду, пообіцявши виплати до 40 мільйонів доларів кожній. Але FIFA та її банкіри сильно помилилися в оцінці настроїв у Європі, де найбагатші клуби та ліги приносять більшу частину доходів від футболу.

"Це буде (тимчасовий) кінець світового футболу", - сказав один з інсайдерів, наближених до Інфантіно.

Очевидно, що без зірок з Англії, Іспанії, Франції, Німеччини та Італії чемпіонат світу втратить свою аудиторію. Телекомпанії не платитимуть великі гроші, а спонсори відмовляться від своїх коштів.

"Вони прощупали грунт і дали чітку відповідь", - повідомило джерело.

За словами трьох джерел, Thrive вже розпочала переговори щодо відмови від цієї ідеї. За словами інсайдерів, які закривають свої документи, JPMorgan не очікує, що угода відбудеться. Людина, безпосередньо обізнана з ситуацією, сказала:

"Вони не вірять, що Кушнер витримає. Вони зривають угоду".

Одне джерело стверджує, що цюріхська організація може спробувати "оформити та використовувати свої активи в комерційних цілях" через свою існуючу некомерційну структуру.

"Я думаю, вони намагаються професіоналізувати деякі аспекти світового футболу", - сказав чоловік, обізнаний із ситуацією.

Зазначається, що зрив угоди посилає чіткий сигнал приватним інвестиційним компаніям, що працюють у сфері світового спорту: політичні бар’єри у футболі залишаються високими.

Реакція UEFA

Погроза UEFA була прямою:жодна з її команд не братиме участі в жодному заході FIFA, доки план не буде повністю скасовано - і доки FIFA не пообіцяє ніколи більше не відкривати гру для приватних власників.

Вас також можуть зацікавити новини: