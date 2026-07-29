УЄФА готує бойкот Чемпіонату світу: Інфантіно звинуватили у 'продажі душі футболу'

Вже цього тижня країни-члени УЄФА проведуть зустріч для обговорення цієї ідеї.

Європейські країни обговорюють бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо президент ФІФА Джанні Інфантіно продовжить реалізацію планів продажу частини акцій турніру приватним інвесторам.

Про це повідомляє Sky News. Зазначається, що вже цього тижня країни-члени УЄФА проведуть зустріч, на якій обговорять свою незгоду зі спробою ФІФА створити нову комерційну компанію із зовнішніми інвестиціями. Журналісти зазначають, що Інфантіно хоче запустити дочірню компанію вартістю $20 млрд та продати понад 20% нової FIFA Forward Enterprise, залучивши $4,2 млрд.

УЄФА у відповідь на це заявили, що такий підхід "перетинає межу, яку керівні футбольні інституції ніколи не повинні перетинати".

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"УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само мають чинити всі національні футбольні асоціації, а також усі зацікавлені сторони – ліги, клуби, футболісти, вболівальники, уряди та кожен, кому небайдуже майбутнє футболу. Душа футболу та його система управління – не товар, яким можна торгувати, особливо за повної відсутності прозорості щодо того, хто саме отримає від цього фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу, і ФІФА не має права його продавати", – йдеться в заяві УЄФА.

Видання відзначає, що раніше УЄФА вже впливало на неоднозначні рішення ФІФА. Зокрема, коли Міжнародна федерація футболу хотіла запровадити проведення Чемпіонату Світу кожні два роки, Союз європейських футбольних асоціацій заявив про плани бойкотувати турнір. На тлі цього ФІФА була вимушена відмовитися від цієї ідеї.

За даними журналістів, провідною групою інвесторів, які можуть купити частку ЧС, є компанія Thrive Eternal. Її генеральним директором є Джош Кушнер, чий брат, Джаред, є зятем Трампа. Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснював це рішення необхідністю залучити більше коштів для асоціацій-членів для інвестування у футбол.

Однак на практиці журналісти зазначають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду – якщо під час наступних виборів його не переоберуть на посаду очільника ФІФА, він може стати людиною, відповідальною за проведення ЧС. І у випадку, якщо угоду буде схвалено – це принесе Інфантіно значні прибутки.

Видання пише, що бойкот від УЄФА може бути ускладнений, оскільки для будь-яких рішень ФІФА достатньо лише голосів більшості. І багато країн-членів ФІФА можуть підтримати продаж, оскільки вони залежні від фінансування глобальної організації. Водночас зазначається, що ФІФА залежить від європейських команд у питанні успіху будь-якого ЧС.

Зазначимо, що проти продажу частки ФІФА вже публічно виступили європейські політики. Зокрема, премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявляв, що футбол "не належить інвесторам", а Чемпіонат світу "не товар".

"Це найвеличніше змагання у світовому спорті, і ніхто ніколи не мав права його продавати. Як би ви не намагалися подати цю угоду, щойно ви продаєте хоча б частину турніру – ви його зраджуєте. Футбол належить уболівальникам. Так було завжди, і так буде завжди", – писав він.

Чемпіонат світу з футболу 2026: новини

Нагадаємо, раніше ФІФА розкрило, скільки грошей отримали переможці Чемпіонату світу з футболу. Зазначалося, що загальний фонд мундіалю становив рекордні 727 мільйонів доларів. Переможець турніру, національна команда Іспанії, отримала 50 млн доларів з цього бюджету. Ще 1,5 млн доларів були передбачені для кожного гравця, як компенсацію за підготовку до турніру.

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