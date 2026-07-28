Вперше після 'Реала': Зідан повернувся до тренерської роботи, очоливши збірну Франції

Свій перший матч Зідан проведе вже 25 вересня.

Французький футболіст, легендарний Зінедін Зідан, офіційно став головним тренером збірної Франції. Він підписав контракт на чотири роки і працюватиме з національною командою до завершення чемпіонату світу-2030.

Він стане 18-м тренером в історії "триколірних" з 1964 року, коли команду очолював Анрі Герен. Офіційно Зідан приступить до виконання обов’язків 1 серпня, а склад свого тренерського штабу оголосить на початку вересня, повідомила Французька федерація футболу (FFF) за підсумками засідання виконавчого комітету.

На посаді головного тренера він замінив Дідьє Дешама, який очолював збірну Франції з 2012 року. Президент FFF Філіп Діалло подякував Дешаму та його штабу за чотирнадцять років роботи, а призначення Зідана назвав "величезною гордістю" для федерації – зустріччю легенди французького футболу, який став одним із найтитулованіших і найшанованіших тренерів свого покоління, з командою рідкісного потенціалу та найвищих амбіцій.

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Сам Зідан зізнався, що для нього це радість, велика гордість і відповідальність. "Я часто це говорив: немає нічого важливішого, ніж збірна Франції", – заявив він, подякувавши керівництву федерації за довіру та додавши, що пов’язує з командою великі амбіції.

Тренерська кар’єра Зідана

Для Зідана це перша тренерська робота після відходу з мадридського "Реала" у 2021 році. З іспанським клубом француз тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів – у 2016, 2017 та 2018 роках, ставши першим тренером, який досягнув такого результату в сучасному форматі турніру.

Як футболіст Зідан провів за збірну Франції 108 матчів, забив 31 гол і був одним із лідерів команди, яка виграла домашній чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року. У 1998 році він також отримав "Золотий м’яч".

Свій перший матч на чолі збірної Франції Зідан проведе 25 вересня – у Лізі націй проти Туреччини. Уже 28 вересня французи зіграють на виїзді проти Бельгії, а потім на них чекають домашні матчі з Італією та Бельгією на "Стад де Франс".

Раніше УНІАН повідомляв, що збірна Німеччини після вильоту з ЧС-2026 теж отримала нового відомого тренера.

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