Збірна Німеччини після вильоту з ЧС-2026 отримала нового іменитого тренера

Німецька команда не змогла пройти Парагвай в 1/16 фіналу ЧС.

Юрген Клопп офіційно став новим головним тренером збірної Німеччини. Про це повідомили у німецькому футбольному союзу.

Деталі угоди, зокрема термін дії контракту офіційно не повідомляється. Водночас відомо, що до тренерського штабу Юргена Клоппа увійдуть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

Зазначимо, що німецький коуч очолив збірну після Юліана Нагельсманна. Збірна Німеччини, яка традиційно вважається фаворитом більшості змагань, під його керівництвом вилетіла вже на етапі 1/16 плей-оф Чемпіонату світу з футболу. Команда поступилася збірній Парагваю, зігравши внічию в основний час з рахунком 1:1 і програвши в серії пенальті – 3:4.

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Нагадаємо, 23 липня одразу три українські клуби провели матчі у єврокубках. Зокрема київське "Динамо" поступилося грецькому "ПАОКу" з рахунком 2:3. В кінці зустрічі ключовий форвард киян Матвій Пономаренко мав шанс зрівняти рахунок, однак не влучив по воротах з вбивчої позиції.

Водночас Полісся та ЛНЗ сенсаційно не програли у своїх матчах Ліги конференцій. Зокрема житомирський клуб зіграв у результативну нічию з рахунком 3:3 з "Копенгагеном". А черкаська команда не пропустила, але водночас і не забила жодного голу у ворота "Генту".

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