Два українських клуби не програли у кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" зустрілось з "Копенгагеном", а ЛНЗ - з "Гентом".

Відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у яких "Полісся" зустрілось з "Копенгагеном", а ЛНЗ - з "Гентом".

Житомирське "Полісся" провело жвавий перший тайм і пішло на перерву за своєї переваги 2:1, хоча пропустило першим. В другому таймі данцям вдалося спочатку відігратися, а потім і вийти вперед. Однак на 88-ій хвилині Філіппов зрівняв рахунок у матчі - 3:3.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.

Відео дня

"Полісся" - Копенгаген - 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 - Роберт, 4, 54, Мадсен, 83

Попередження: Федор, 59, Томандзото, 74 - Сузукі, 42, Клем, 67

"Полісся": Бущан - Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко - Федор (Філіппов, 70), Томандзото, Андрієвський (Емерллаху, 80) - Назаренко (Брагару, 70), Краснопір (Гайдучик, 82), Андраде (Велетень, 70)

"Копенгаген": Рунарссон - Беймо, Лопес, Гарананга (Крал, 65), Сузукі - Клем, Ньяссі (Нджі, 46) - Роберт (Корнеліус, 81), Мадсен, Ельюнуссі - Мукоко

ЛНЗ і "Гент" в першому таймі не забивали, але бельгійці були більш активними. У другій половині зустрічі гра вирівнялась, але голів глядачі так і не побачили - 0:0.

Ліга конференцій. Раунд Q2. Перший матч.

ЛНЗ (Україна) - "Гент" (Бельгія) - 0:0

Попередження: Микитишин, 90+1 - Вергара, 45+1, ван дер Хейден, 72

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Муравський, Дідик, Драмбаєв - Рябов, Пастух (Таллес, 68) - Якубу, Девід (Микитишин, 55), Кузик (Цара, 68) - Ассінор (Кравчук, 89)

"Гент": Роф - Нгом (Волькарт, 90+2), Берджесс, ван дер Хейден, Араужу - Бенеш (Кадрі, 59), Лопеш, Делорж (де Влігер, 77) - Гор (Сонко, 77), Вергара, Канга (Дін, 90+2)

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, але наступного разу українські клуби гратимуть у гостях.

Новини футболу

Раніше відбувся перший матч другого етапу кваліфікації Ліги Європи, у якому зустрілися київське "Динамо" та грецький ПАОК. Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь греків. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Греції.

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