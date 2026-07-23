'Динамо' поступилось у важливому матчі кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок відбувся на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі.

Відбувся перший матч другого етапу кваліфікації Ліги Європи, у якому зустрілися київське "Динамо" та грецький ПАОК. Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь греків.

Рахунок у самісінькому дебюті матчу вібкрив Бражко ударом з межі штрафного майданчика. Рахунок на 13-ій хвилині зрівняв Константеліас, а на 38-ій хвилині Зафейріс вивів свою команду вперед після вкрай невдалий дій Бражка.

На початку другого тайму перевагу греків зміцнив Сантамарія, який пробив Нещерета з-за меж штрафного майданчика - 1:3. На 77-ій хвилині Лонвейк скоротив відставання киян до мінімального, а згодом Пономаренко під час виходу на побачення з воротарем суперника влучив у штангу.

Відео дня

Ліга Європи. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.

"Динамо" - ПАОК - 2:3

Голи: Бражко (3), Лонвейк (77) - Константеліас (13), Зафейріс (38), Сантамарія (51)

Попередження: Пономаренко (46) - Хацидіакос (57), Константеліас (63), Єремєєв (88)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора, Бражко (Рубчинський, 85), Шапаренко (Буяльський, 68), Піхальонок (Лонвейк, 55), Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68), Пономаренко.

ПАОК: Павленка, Гомес, Міхаїлідіс, Хацидіакос (Елустондо, 84), Кенні, Зафейріс, Сантамарія, Константеліас, Алі (Тайсон, 14), Живкович (Хацидіс, 84), Міту.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Матч-відповідь пройде за тиждень у Греції.

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