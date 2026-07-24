Головний тренер 'Динамо' відреагував на ситуацію з російським прапором на матчі в Польщі

Костюк додав, що ці люди "не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання".

Під час матчу Ліги Європи в польському Любліні, в якому "Динамо" грало проти команди ПАОК, сталася "свідома провокація з боку вболівальників грецької команди", які "навмисно принесли російський прапор".

Про це під час пресконференції після першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецької команди ПАОК сказав головний тренер "Динамо" Ігор Костюк.

Відповідаючи на запитання щодо того, чому після матчу команда побігла до гостьового сектору ПАОКа, він заявив:

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"Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор".

Він додав, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення.

"Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання - руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація", - підкреслив тренер.

Водночас у дописах в мережі зазначається, що під час конфлікту, який виник на фоні поведінки вболівальників грецької команди, охорона застосувала сльозогінний газ проти українських уболівальників.

Фанати, які підтримали Україну

Водночас, як повідомляє "Суспільне спорт", фанати данського "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу проти житомирського "Полісся" у Лізі конференцій.

Матч відбувся на "Кошицькій футбольній арені" у Словаччині. Ультрас "Копенгагена" розгорнули на трибуні банер із написом "Stay strong Ukraine. Fighter nation" - "Тримайся, Україно. Нація бійців".

Своєю чергою фанати "Полісся" нагадали про українських захисників, вивісивши банер із закликом #Free Azovstal Defenders - "Звільніть захисників Азовсталі".

Говорячи про вболівальників з Данії після матчу, головний тренер "Полісся" Руслан Ротань зазначив:

"Дуже приємно, що вони підтримують не лише команду, а й Україну. Для нас це надзвичайно важливо. Хочу ще раз наголосити: Данія для нас - дружня країна, одна з багатьох держав, які допомагають Україні. Через пресу хочу подякувати всьому данському народові за цю підтримку".

"Динамо" поступилося у важливому матчі

Як повідомляв УНІАН, 23 липня пройшов перший матч другого етапу кваліфікації Ліги Європи, у якому зустрілися київське "Динамо" та грецький ПАОК. Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь греків.

Цей поєдинок відбувся на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Матч-відповідь пройде за тиждень у Греції.

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