Росіянин Дворкович пішов з посади президента Міжнародної федерації шахів через санкції ЄС

Він назвав рішення щодо санкцій проти нього "незаконним і несправедливим".

Президент Міжнародної федерації шахів (FIDE) Аркадій Дворкович тимчасово залишив свою посаду через санкції ЄС. Його заява опублікована на сайті Міжнародної шахової федерації.

Відомо, що перед цим Європейський Союз запровадив санкції проти 48 фізичних осіб, серед яких був Дворкович. Він назвав це рішення "незаконним і несправедливим", а також пообіцяв негайно оскаржити його.

"Я впевнений, що справедливість переможе. Однак, з огляду на те, що <...> ці санкції можуть завадити стабільному функціонуванню FIDE, я вирішив добровільно призупинити виконання своїх повноважень та обов’язків на посаді президента [організації]", - сказав посадовець.

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Санкції ЄС - що відомо

Нагадаємо, 23 липня посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту, а також річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії.

Зокрема Євросоюз також ввів санкції проти російського переговірника щодо війни в Україні. Там зазначили, що Володимир Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину "російського світу", захищав "спеціальну військову операцію" в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", - йдеться у пояснювальній колонці щодо рішення.

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