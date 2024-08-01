За словами фахівця, зараз у його професійній кар'єрі повне затишшя.

Німецький футбольний тренер Юрген Клопп розповів журналістам, чи збирається у найближчому майбутньому повертатися у великий футбол. "Я завершив тренерську кар’єру. Це була не примха, а спільне рішення. Я шукаю тиші та спокою, тому прийшов час відійти у бік, залишити все позаду. Чи буду я тренувати знову? Поки що я б виключив це", - заявив фахівець у інтерв’ю Sky Sports.

При цьому він додав, що подивиться, як буде складатися ситуація через кілька місяців, але в даний час, за словами Клоппа, "нічого не відбувається".

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Тренерська кар'єра Юргена Клоппа

Ще в кінці літа 2020 року один з найкращих тренерів світу Юрген Клопп заявив, що хоче відпочити від футболу після закінчення контракту з "Ліверпулем". А в кінці січня цього року Клопп нагадав, що покине клуб після закінчення сезону. Тренер пояснив, що причина рішення – брак енергії. Тоді він уточнив, що вже повідомив про це керівництво клубу. Після завершення сезону Юрген Клопп пішов з Ліверпуля після 9 років роботи.

Німецький фахівець очолив англійський клуб у 2015 році. Під його керівництвом Ліверпуль виграв чемпіонат Англії в сезоні 2019-2020 - уперше з 1990 року.

Нещодавно Клоппа хотіли запросити на посаду головного тренера збірної США, але він відмовився.

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