Коуч очолював "Ліверпуль" із 2015 року.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп повідомив, що покине клуб після закінчення сезону.

"Я розумію, що зараз це шокує багатьох людей, коли чуєш про це вперше. Та очевидно, що я можу це пояснити — або принаймні спробувати. Я люблю все в цьому клубі, у цьому місті, у наших вболівальниках. Люблю команду і персонал. Але те, що я все одно ухвалив рішення, демонструє, що я переконаний, що маю це зробити", – сказав керманич клубу, якого цитує сайт клубу.

Тренер пояснив, що причина такому рішенню – брак енергії. Він повідомив про це керівництво клубу в листопаді.

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"Коли ми почали обговорювати потенційні трансфери, наступну літню підготовку, в мене виникла думка: "Я не певен, що залишатимуся тут до того часу". І я був здивований собою. Я починаю думати про це", – сказав Клопп.

Під керівництвом Клоппа клуб виграв чемпіонат Англії в сезоні 2019-2020 - уперше з 1990 року. У 2019 році "Ліверпуль" із Клоппом також виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Інші новини про "Ліверпуль"

Раніше УНІАН розповідав, що Ліверпуль переміг Арсенал у видовищному поєдинку Кубка Англії з футболу.

Крім того Ліверпуль обіграв Ньюкасл в АПЛ у шаленій грі з 6 голами.

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