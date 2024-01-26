Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп повідомив, що покине клуб після закінчення сезону.
"Я розумію, що зараз це шокує багатьох людей, коли чуєш про це вперше. Та очевидно, що я можу це пояснити — або принаймні спробувати. Я люблю все в цьому клубі, у цьому місті, у наших вболівальниках. Люблю команду і персонал. Але те, що я все одно ухвалив рішення, демонструє, що я переконаний, що маю це зробити", – сказав керманич клубу, якого цитує сайт клубу.
Тренер пояснив, що причина такому рішенню – брак енергії. Він повідомив про це керівництво клубу в листопаді.
"Коли ми почали обговорювати потенційні трансфери, наступну літню підготовку, в мене виникла думка: "Я не певен, що залишатимуся тут до того часу". І я був здивований собою. Я починаю думати про це", – сказав Клопп.
Під керівництвом Клоппа клуб виграв чемпіонат Англії в сезоні 2019-2020 - уперше з 1990 року. У 2019 році "Ліверпуль" із Клоппом також виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
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Раніше УНІАН розповідав, що Ліверпуль переміг Арсенал у видовищному поєдинку Кубка Англії з футболу.
Крім того Ліверпуль обіграв Ньюкасл в АПЛ у шаленій грі з 6 голами.