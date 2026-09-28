Україна та Грузія зіграли внічию в Лізі націй

Матч завершився через 4 хвилини додаткового часу.

Сьогодні, 28 вересня, відбувся матч другого туру групи B Ліги націй сезону 2026/27, у якому зустрілися збірні України та Грузії. Матч закінчився нічиєю з рахунком 0:0.

У першому таймі на 17-й хвилині матчу Владислав Ванат отримав жовту картку. У другому таймі на 46-й хвилині його замінив Данило Сікан. Вже зовсім скоро Сікан отримав жовту картку.

Також на 46-й хвилині матчу відбулися ще дві заміни: Олександр Піхальонок поступився місцем на полі Олегу Очеретьку, а Матвій Пономаренко – Роману Яремчуку.

Відео дня

На 54-й хвилині матчу Саба Гоглічідзе зі збірної Грузії отримав жовту картку. На 66-й хвилині матчу Максима Хланя замінили на Миколу Шапаренка.

З 67-ї по 75-ту хвилини матчу грузинська команда здійснила три заміни:

Жорж Мікаутадзе – Георгі Квернадзе;

Отар Кітеішвілі – Анзор Меквабішвілі;

Георгій Чакветадзе – Зуріко Давіташвілі.

На 75-й хвилині матчу Валерій Бондар отримав жовту картку. На 79-й хвилині матчу Олександра Зубкова замінив Віктор Циганков.

На 92-й хвилині відбулася ще одна заміна в команді Грузії. На поле замість Георгія Кочорашвілі вийшов Іраклі Єгоян.

Матч закінчився через 4 хвилини додаткового часу.

Попередній матч збірної України в Лізі націй

Нагадаємо, що 25 вересня завершився матч першого туру групи B Ліги націй 2026/27, у якому зустрілися збірні Угорщини та України. Цей матч закінчився з рахунком 1:0 на користь "жовто-синіх".

На 42-й хвилині Георгій Судаков з лівого флангу навісив м'яч на голову Данилу Сікану, який залишився абсолютно без нагляду, і нападник відправив м'яч у ворота суперників.

Вас також можуть зацікавити новини: