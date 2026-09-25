Збірна України вдало стартувала у Лізі націй

Команди зігрли на арені "Puskás Aréna" в Будапешті, яка вміщує 67 215 глядачів.

Відбувся матч першого туру групи B Ліги націй 2026/27, в якому зустрінулися збірні Угорщини та України. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь жовто-синіх.

До 20-ої хвилини командит обмінялись небезпечними моментами: після навісу Собослаї Шефер зробив скидку на Лукача, який злету з розвороту влучив у каркас воріт, а після перехоплення Сікан здалеку пробив поруч зі стійкою.

На 42-ій хвилині Судаков з лівого флангу навісив на голову Сікану, який залишився взагалі без нагляду, і форвард відправив м'яч у ворота суперників.

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Наприкінці другого тайму українці мали кілька можливостей збільшити свою перевагу, але ними не скористалися. Угорці також завдали два-три небезпечні удари. А вже в доданий час команди влаштували сутичку на полі.

Ліга націй. Група В2. 1-й тур

Угорщина - Україна - 0:1

Гол: Сікан (42)

Попередження: Шефер (5), Барані (83), Собослаї (94) - Бражко (21), Крупський (49), Назаренко (71), Циганков (94), Матвієнко (94)

Вилучення: Назаренко (92, друга жовта картка)

Угорщина: Б.Тот, Керкез, Чингер (Т.Сюч, 84), Орбан, Болла, Віталіш (М.Тот, 46), Чонгваї (Р.Тот, 66), Шефер, Собослаї, Лукач (Барані, 46), Реджич (Юрек, 62).

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Крупський (Бондар, 59), Судаков (Драмбаєв, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько, Ванат (Назаренко, 59), Сікан (Краснопір, 66), Циганков.

Команди зігрли на арені "Puskás Aréna" в Будапешті, яка вміщує 67 215 глядачів.

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