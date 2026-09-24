'Я людина, яка багато думає': Роналду зізнався, чи продовжить виступи у футболці збірної

Футболіст відповів критикам, які вважають, що йому вже не місце у збірній Португалії.

Зірковий футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду підтвердив, що продовжить виступати за збірну Португалії після Чемпіонату світу-2026. Про це пише The Guardian.

Він зізнався, що після ЧС-2026 розмірковував над завершенням виступів за збірну, але зрештою вирішив залишитися.

"Так, я думав про це. Звичайно, я завжди думаю про свої рішення, своє майбутнє, а також про сьогодення. Я людина, яка багато думає. Саме тому ви бачите мене тут зараз - це означає, що я продовжу", - сказав Роналду.

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Нападник пояснив, чому вирішив не залишати національну команду.

"Я все ще вважаю, що можу допомогти збірній досягти того, чого вона хоче. Я можу підтримувати команду не лише голами, а й поза футболом. Є нове молоде покоління, але для мене головне - допомагати на полі, забивати голи та перемагати в матчах", - заявив футболіст.

При цьому Роналду відповів критикам, які вважають, що йому вже не місце у збірній:

"Коли вони скажуть, що не хочуть мене у збірній, я піду першим. Коли відчую, що більше нічого не даю команді або створюю проблеми, я сам піду. Візьму валізу й залишу команду. Португальці розраховують на мене. Саме тому я досі тут".

Він також зізнався, що мріє забити 1000-й голу кар'єрі саме у складі збірної Португалії: до цієї позначки йому залишилося забити 21 гол.

"Було б вишенькою на торті забити 1000-й гол за національну команду. Це стало б завершенням прекрасної історії. Я сказав, що хочу досягти цієї мети, і я її досягну. Але я не одержимий цим", - додав спортсмен.

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