Ексфутболіст 'Шахтаря' відмовився грати матч у Москві

Він завершив клубну кар'єру після 2022 року, коли зіграв дев'ять матчів за бразильську "Віторію".

Бразильський півзахисник Жадсон, який колись виступав за донецький "Шахтар", спростував інформацію про те, що він зіграє у прощальному матчі колишнього нападника ЦСКА Вагнера Лава у Москві. Про це він розповів Tribuna.com.

Важливо, що обидва футболісти раніше грали в збірній Бразилії з футболу, однак не одночасно - спершу Лав у 2004-2007 роках, а Жадсон у 2011-2013 роках. Натомість інформацію про прощальний матч Лава у Росії, де зіграє і Жадсон, раніше повідомив московський клуб.

"Я не поїду на матч, на який мене запросив мій друг Вагнер Лав. Розумію, що не повинен їхати з поваги до українського народу та до клубу, який я люблю, - "Шахтаря". Вагнер Лав - чудовий друг, але я розумію, що зараз ситуація набагато делікатніша", - сказав Жадсон.

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Зазначимо, що Жадсон завершив клубну кар'єру після 2022 року, коли зіграв дев'ять матчів за бразильську "Віторію". При цьому найбільше у своїй кар'єрі часу та ігор провів саме за донецький "Шахтар" - упродовж 2005-2011 років, де зіграв 273 матчі, відзначившись по 64 голами та асистами.

Лав - інший бразильський нападник, який завершив кар'єру у березні 2026 року в "Ретро" з Бразилії. Футболіст провів найбільше матчів за московський ЦСКА, за який грав у 2004-2011 роках загалом 158 матчів.

Новини футболу

Transfermarkt переглянув ринкові оцінки футболістів Української Прем'єр-ліги, через що змінилися й загальні суми по командах. Найдорожчою командою чемпіонату залишається "Шахтар". За оцінкою Transfermarkt, його футболісти коштують €197,6 млн. На другому місці київське "Динамо" з показником €96,4 млн. Трійку замикає "Полісся": €34,8 млн.

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