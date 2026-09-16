Мальдера оголосив заявку збірної України на Лігу націй та пояснив свій вибір

Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй.

Наставник збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку збірної України на матчі Ліги націй. Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

До основного списку увійшли 30 футболістів, ще 10 гравців перебувають у резервному списку.

Збірна України у ЛН проведе зустрічі з Угорщиною (25.09), Грузією (28.09), Північною Ірландією (02.10) та Угорщиною (05.10).

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Заявка збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва - "Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Ілля Крупський ("Харків"), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі - "Динамо" Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польща), Олександр Зубков ("АЕК" Афіни, Греція), Віктор Циганков ("Аякс" Амстердам, Нідерланди).

Нападники: Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Артем Степанов ("Утрехт", Нідерланди), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Резервний список

Олександр Романчук ("Університатя" Крайова, Румунія), Олександр Піхальонок ("Динамо" Київ), Роман Вантух ("Карпати" Львів), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва - "Шахтар" Донецьк), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся" Житомир), Артем Шабанов ("Харків"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).

Як Мальдера прокоментував свій вибір

"Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті, має багато ігрової практики. Сподіваємось, що він нам допоможе. Чотири матчі, вісім таймів. Майже кожен матиме можливість зіграти", - сказав він.

За його словами, ціллю також є сформувати команду, яка з часом буде грати добре:

"Відсутність ігрової практики може бути проблемою, але ми дуже добре знаємо Трубіна і його цінність для збірної. Він важливий воротар для нас. Різник має багато ігрової практики і добре виступає. Для мене це також важливо".

Він прокоментував відсутність Єгора Ярмолюка.

"Ми були в контакті й з Ярмолюком, і з клубними медиками. Єгор має певні хронічні проблеми, запалення. Йому було дуже шкода, адже він хоче грати за збірну. Медичний штаб "Брентфорда" працюватиме над його здоров'ям, аби він відновився до матчів за збірну в листопаді. Єгор дуже хотів приїхати до табору збірної, але стан його здоров'я не дозволяє зараз використовувати його на 100%", - розповів Мальдера.

Тренер висловився і про відсутність Михайла Мудрика.

"Очевидно, що він отримав пошкодження, на жаль. Ми спілкувалися з ним. Ми в контактах і з ним, і з його клубом, я сказав Михайлу, щоб він був спокійним. Сподіваємось, в найближчому майбутньому він зможе зіграти за збірну", - додав він.

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