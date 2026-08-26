Повернення Мудрика у футбол: Мальдера відповів, чи гратиме він за збірну

Мальдера зазначив, що Мудрику після такої довгої перерви буде дуже складно повертатися у футбол.

Михайла Мудрика, який влітку повернувся в гру після дворічної паузи через допінг, розраховують побачити у складі збірної України.

Про це сказав головний тренер збірної України Андреа Мальдера в інтерв'ю ВЗБІРНА. Тренер зазначив, що Мудрик є важливим футболістом для збірної.

"Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати – вибір очевидний. 100% краще мати", - висловився Мальдера.

Він зазначив, що в Українській асоціації футболу всі дуже раді поверненню Мудрика на поле.

"Він пропустив майже два роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі", - зазначив тренер.

Тим часом, на повернення Мудрика у гру відреагував і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). На сторіці в Х УЄФА виклав відео з яскравим голом 25-річого українця, який той забив шотландському Селтіку. Цей гол він забив у жовтні 2022 року в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, коли виступав за донецький Шахтар.

На відео показана витончена атака Мудрика, а саме відео супроводжується емодзі з блискавкою, яка натякає на швидкість гравця.

Мудрик і допінговий скандал

Мудрик, який грає на позиції лівго вінгера, не виходив на поле з листопада 2024 року після відсторонення через допінгову справу. У квітні цього року стало відомо, що футболіста дискваліфікували на 4 роки, після чого він оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді.

А в липні дискваліфікацію Мудрика скасували за рішенням Футбольної асоціації та Всесвітнього антидопінгового агентства.

Після скасування дискваліфікації Мудрик приєднався до передсезонної підготовки Челсі та взяв участь у матчах проти кількох команд. Але на перший матч езону АПЛ Челсі проти Фулхема Мудрик не потрапив у стартову заявку.

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