Українець-втікач перейшов до російського футбольного клубу

Підписання контракту відбулося попри чинну угоду 25-річного форварда з ФК "Харків", яка спливає 30 червня 2028 року.

Російський медійний клуб "Амкал" (Москва) оголосив про підписання українського нападника Олексія Сидорова. Про це йдеться в заяві клубу.

При цьому деталі угоди не розголошуються. Підписання контракту відбулося попри чинну угоду 25-річного форварда з ФК "Харків", яка спливає 30 червня 2028 року.

Варто зазначити, що 18 серпня 2026 року харківський колектив отримав інформацію про надходження в системі FIFA TMS запиту від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh у статусі аматора.

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При цьому Сидоров у 2025 році самовільно залишив колектив та покинув Україну. Футболіст відмовився повертатися через сімейні обставини попри ультиматум харківського клубу. В Україні Сидоров пограв за Колос (9 ігор), Харків (41) та запорізький Металург (29).

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