Костюк взяла паузу та пропустить гру за збірну у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг-2026

Спортсменка відновлюється, оскільки має біль у зап'ястку.

Відома тенісистка, друга ракетка України Марта Костюк пропустить фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026, який пройде 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Як повідомила Костюк у соціальних мережах, до такого кроку вона змушена вдатися через проблему із зап'ястком. За словами Костюк, після медичної діагностики їй довелося змінити всі спортивні плани на найближчий час.

"Я відчувала біль у зап'ястку минулі декілька тижнів. Сподівалася, що перепочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль погіршився. МРТ підтвердила, що зап'ястя потребує більше часу й належного відновлення, перш ніж я знову зможу змагатися", – розповіла тенісистка.

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Вона додала, що їй дуже прикро пропускати командні змагання, оскільки виступи за збірну України завжди залишаються для неї особливими, проте зараз головне завдання – повністю відновитися від ушкодження.

Хто прийме участь у турнірі

Додамо, що у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг-2026 У заявці української команди наразі залишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Згодом стане відомо, хто замінить Костюк.

У чвертьфіналі змагань збірна України зустрінеться з командою Бельгії. Зустріч відбудеться у четвер, 24 вересня.

Нове досягнення Костюк

Нагадаємо, що у вересні Марта Костюк вперше в кар'єрі увійшла до топ-10 світового рейтингу WTA за підсумками Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 2026. Окрім неї, у топ-10 з українок також перебуває Еліна Світоліна, яка підніметься на сьоме місце з дев'ятого.

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