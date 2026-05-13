Український форвард вперше за 4,5 місяці повернувся до тренувань із 'Ромою'

Наступним суперником "Роми" у серії А стане "Лаціо".

Нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик відновив тренування із командою після того, як переніс операцію на нозі. Про це повідомили в Instagram клубу.

Як пише "Суспільне", футболіст зазнав ушкодження у січні під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче", де вийшов на заміну на 60-й хвилині та відзначився забитим м'ячем. Однак Артем провів на полі лише 26 хвилин, після чого травмувався.

Після цього футболісту діагностували ушкодження лівого стегна першого ступеня. А 19 січня Довбик повідомив, що переніс операцію - попередніми термінами відновлення були 3-4 місяці.

Відео дня

Зазначається, що у середині травня Довбик повернувся до тренувань з "Ромою". За час своєї відсутності українець пропустив 22 матчі "Роми" в усіх турнірах, зокрема, чотири гри у Лізі Європи, звідки команда вилетіла в 1/8 фіналу із "Болоньєю". А також Довбик не зіграв у матчі України проти Швеції (1:3), де збірна завершила свій шлях у відборі на ЧС-2026.

Загалом у сезоні 2025/26 Довбик провів 17 матчів за Рому, забив три голи та віддав дві гольові передачі. За два тури до кінця чемпіонату Італії його команда посідає проміжне п'яте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 67 очок після 36 зіграних матчів.

Важливо, що якщо "Рома" фінішує п'ятою - проводитиме наступний сезон у Лізі Європи, а якщо ж увійде в топ-4 - змагатиметься у Лізі чемпіонів. Наразі команда Довбика має однакову кількість очок і четвертим клубом у таблиці, "Міланом".

Наступним суперником "Роми" у серії А стане "Лаціо" - матч відбудеться 17 травня.

Новини футболу

Донецький "Шахтар" розгромив ФК "Полтава" з рахунком 4:0 під час поєдинку у Львові і достроково виграв чемпіонат української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026.

Команда здобула вже 16-й титул чемпіона України (і перший для турецького наставника донеччан Арди Турана), впритул наблизившись до київського "Динамо", яке має 17 чемпіонських титулів.

Вас також можуть зацікавити новини: