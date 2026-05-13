Український форвард вперше за 4,5 місяці повернувся до тренувань із 'Ромою'

Нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик відновив тренування із командою після того, як переніс операцію на нозі. Про це повідомили в Instagram клубу.

Як пише "Суспільне", футболіст зазнав ушкодження у січні під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче", де вийшов на заміну на 60-й хвилині та відзначився забитим м'ячем. Однак Артем провів на полі лише 26 хвилин, після чого травмувався.

Після цього футболісту діагностували ушкодження лівого стегна першого ступеня. А 19 січня Довбик повідомив, що переніс операцію - попередніми термінами відновлення були 3-4 місяці.

Відео дня

Зазначається, що у середині травня Довбик повернувся до тренувань з "Ромою". За час своєї відсутності українець пропустив 22 матчі "Роми" в усіх турнірах, зокрема, чотири гри у Лізі Європи, звідки команда вилетіла в 1/8 фіналу із "Болоньєю". А також Довбик не зіграв у матчі України проти Швеції (1:3), де збірна завершила свій шлях у відборі на ЧС-2026.

Загалом у сезоні 2025/26 Довбик провів 17 матчів за Рому, забив три голи та віддав дві гольові передачі. За два тури до кінця чемпіонату Італії його команда посідає проміжне п'яте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 67 очок після 36 зіграних матчів.

Важливо, що якщо "Рома" фінішує п'ятою - проводитиме наступний сезон у Лізі Європи, а якщо ж увійде в топ-4 - змагатиметься у Лізі чемпіонів. Наразі команда Довбика має однакову кількість очок і четвертим клубом у таблиці, "Міланом".

Наступним суперником "Роми" у серії А стане "Лаціо" - матч відбудеться 17 травня.

Новини футболу

Донецький "Шахтар" розгромив ФК "Полтава" з рахунком 4:0 під час поєдинку у Львові і достроково виграв чемпіонат української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026.

Команда здобула вже 16-й титул чемпіона України (і перший для турецького наставника донеччан Арди Турана), впритул наблизившись до київського "Динамо", яке має 17 чемпіонських титулів.

Вас також можуть зацікавити новини: