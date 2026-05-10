'Шахтар' розгромив 'Полтаву' і достроково став чемпіоном України

"Гірники" впритул наблизилися до "Динамо" за кількістю чемпіонських кубків.

Донецький "Шахтар" розгромив ФК "Полтава" з рахунком 4:0 під час поєдинку у Львові і достроково виграв чемпіонат української Прем'єр-ліги сезону-2025/2026. Про це повідомляє УНІАН.

Рахунок в матчі відкрив наприкінці першого тайму Дмитро Криськів, але основне видовище фанати футболу спостерігали вже у другій половині гри. Після перерви ворота полтавців двічі взяв штурмом Ізакі Сілва, а остаточно перемогу закріпив гол Лассіна Траоре.

За підсумками матчу "Полтава" зі своїми 12 очками залишилася на останній сходинці таблиці і ризикує вилетіти з турніру.

А от "Шахтар" достроково оформив собі чемпіонство у поточному році. Хоча до закінчення сезону ще залишається три тури, найближчі конкуренти – "Полісся" і ЛНЗ – вже не зможуть наздогнати "гірників" за кількістю очок навіть за найоптимістичнішого для них сценарію.

Таким чином "Шахтар" здобуває вже 16-й титул чемпіона України (і перший для турецького наставника донеччан Арди Турана), впритул наблизившись до київського "Динамо", яке має 17 чемпіонських титулів.

Як писав УНІАН, українські клуби завершили сезон єврокубків із найкращим результатом у таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 10 років, завдяки виступам донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

Як наслідок, Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу УЄФА, тоді як лідером залишається Англія. Завдяки цьому наступного сезону Україна матиме чотирьох представників у єврокубках, зокрема чемпіон УПЛ стартуватиме у кваліфікації Ліга чемпіонів УЄФА.

