'Шахтар' зупинився за крок до фіналу Ліги конференцій

На стадіоні "Селхерст Парк" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій, у якому зустрілися лондонський "Крістал Пелас" і донецький "Шахтар". Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Рахунок у матчі було відкрито на 25-ій хвилині: після удару Вортона з-за меж штрафного Різник у стрибку відбив м'яч у бік, а далі після прострілу Муньйоса футбольний снаряд з рикошетом від ноги Педро Енріке залетів у ворота. Паритет у відновив Егіналду, який першим дотиком правою ногою прийняв м'яч, а другим лівою влучно пробив у ближню дев'ятку воріт.

Знову вивів вперед свою команду на 52-ій хвилині Сарр після прострілу Мітчелла з лівого флангу.

Ліга конференцій. 1/2 фіналу. Матч-відповідь

"Крістал Пелас" - "Шахтар" - 2:1. Перший матч - 3:1

Голи: Педро Енріке (25, автогол), Сарр (52) - Егіналду (34)

Попередження: Бондар (15)

"Крістал Пелас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада (Лерма, 89), Вортон (Хьюз, 89), Муньйос (Клайн, 89), Піно (Джонсон, 78), Матета (Странн-Ларсен, 66), Сарр.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас (Грам, 28), Очеретько (Невертон, 56), Егіналду, Марлон Гомес, Педріньйо (Феррейра, 75), Аліссон (Ізакі, 46), Еліас (Траоре, 56).

В першому матчі "гірники" поступились з рахунком 1:3 і тому програли по сумі двох поєдинків 5:2. Таким чином, у фіналі, який відбудеться 27 травня у Лейпцизі на Ред Булл Арені, зіграють "Крістал Пелас" і "Райо Вальєкано".

