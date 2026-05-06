Клуб, за який грає українець, пробився до фіналу Ліги чемпіонів: з ким він там зустрінеться

На "Альянц Арені" відбувся матч-відповідь півфіналу цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів, у якому зіграли мюнхенська "Баварія" та паризький ПСЖ, за який виспупає українець Ілля Забарний. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Таким чином ПСЖ пройшов до фіналу за сумою двох матчів - 5:6 (перша гра закінчилась з рахунком 5:4 на користь парижан).

Свою команду вже на 3-ій хвилині вивів вперед Дембеле, який пробив Нойєра, завершуючи стрімку контратаку своєї команди. В середині першого тайму був спірний епізод з непризначеним у ворота ПСЖ пенальті.

Рахунок у матчі на передостанній хвилині доданого часу зрівняв Кейн, але часу у баварців ще на один гол пгосто не залишилось.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Матч-відповідь

"Баварія" - ПСЖ - 1:1. Перший матч - 4:5

Голи: Кейн, 90+4 - Дембеле, 3

Попередження: Та, 33, Діас, 78 - Мендеш, 8, Кварацхелія, 45, Маркіньос, 86

Баварія: Нойєр, Станішич (Девіс, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Кім, 67), Лаймер, Кімміх, Павлович, Олісе, Мусіала (Джексон, 79), Діас, Кейн

Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Іто, Геррейру, Бішоф, Девіс, Карл.

ПСЖ: сафонов, Заїр-Емері, Маркіньос, Пачо, Нуну Мендеш (Маюлю, 85), Фабіан Руїс (Ернандес, 77), Вітінья, Жоау Невеш, Дуе (Беральдо, 77), Дембеле (Барколя, 65), Кварацхелія

Запасні: Марін, Беральдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Барколя, Мбайє.

До цього 5 травня у Лондоні відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, в якому зустрілися "Арсенал" та "Атлетіко". Перемогу здобули "каноніри" завдяки голу Саки. У підсумку "Арсенал" утримав мінімальну перевагу і вдруге у своїй історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Фінал між "Арсеналом" та ПСЖ буде зіграно 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після відставки Сергія Реброва. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко.

