'Велика несподіванка': журналіст назвав ім’я нового головного тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після відставки Сергія Реброва. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко в TikTok.

"Друзі, не можу з вами не поділитися супер-інформацією, яку мені видав мій WhatsApp. Мій WhatsApp назвав ім'я нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка... Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я - Андреа Мальдера", – заявив Вацко.

Відомо, що Мальдера до червня 2016 року був тренером з розвитку техніки та аналітиком матчів у "Мілані". Пізніше він приєднався до штабу збірної України.

Також Мальдера допомагав президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку, коли той був головним тренером збірної України. У серпні 2021 року Мальдера приєднався до англійського "Брайтона".

Пізніше Мальдера почав працювати у французькому "Марселі", де виконував обов'язки асистента. Для італійця це буде перший досвід роботи на посаді головного тренера.

