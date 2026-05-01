Порушили найпростіший принцип футболу: Туран назвав причину поразки 'Шахтаря' в ЛК

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран після поразки його команди у першому півфінальному матчі Ліги Конференцій проти англійського "Крістал Пелес" назвав причини такого результату донеччан.

"Ми багато працювали над довгими передачами і захистом структури 4+1 проти них. На жаль, обидві наші "шістки" пішли на один і той самий верховий м’яч, і ми пропустили через порушення найпростішого принципу футболу – недостатньої компактності", – сказав Туран.

Водночас він заявив, що лишився задоволеним рівнем гри гірників. За словами Турана, "Шахтар" мав швидше переводити м’яч у фінальну третину, не розігруючи через зайві передачі. Він відзначив, що донеччани робили це повільно, а лондонці звикли грати проти таких команд з колективами значного вищого рівня в АПЛ.

Відео дня

"Отже, перше рішення – змінювати фланг і темп, але ми робили це повільно. Також важливими мали бути дії наших центральних захисників під час пресингу суперника та ривки інших гравців за спини супернику, де мобільність була ключовою. На жаль, коли ми залишалися статичними, то полегшували життя супернику з п’ятьма футболістами в обороні. Незважаючи на це, у нас було багато гольових моментів", – додав Туран.

Він відзначив хороший рівень гри гірників і заявив, що задоволений прогресом команди. Водночас він сказав, що лишився незадоволений "деталями", над якими команда буде працювати. Водночас він заявив, що не має сумнівів у тому, що Шахтар може перемогти англійців у другому матчі півфіналу Ліги Конференційю

"Це хороший урок для нас на майбутнє. На сьогоднішній день – вітаю Крістал Пелес. Але в нас у руках є шанс увійти в історію. Ми не здамося, це не в моєму характері і не в характері Шахтаря. Ми не здамося і, як я говорив учора, будемо грати у свій футбол і подивимося, що станеться наступного тижня", – зазначив Туран.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв перший матч півфіналу Ліги Конференцій проти "Крістал Пелес" з рахунком 3:1. Єдиним голом за український клуб відзначився Олег Очеретько. Наступна зустріч команд відбудеться вже 7 травня в Лондоні. Переможець цієї пари розіграє кубок Ліги Конференцій у фінальному матчі – проти переможця матчу Райо Вальєкано – Страсбур. У першій грі між цими клубами іспанці мінімально перемогли суперника з рахунком 1:0.

