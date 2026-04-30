'Шахтар' майже втратив шанси на фінал Ліги конференцій

Матч пройшов на стадіоні "Мейскі" у польському Кракові.

Відбувся перший півфінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та лондонський "Крістал Пелес". Поєдинок закінчився з рахунком 1:3 на користь англійського клубу.

Гра почалася вкрай невдало для українського клубу - вже на 23-ій секунді після передачі на хід від Матети Сарр з правого кута штрафного влучно пробив у дальній кут воріт Різника.

Рахунок у матчі зрівняв Очеретько на 58-ій хвилині, який переправив м'яч у ворота після навісу з кутового. Однак через десять хвилин гостів знову вивів уперед Камада після метушні у штрафному майданчику. На 84-ій хвилині перевагу своєї команди подвоїв Ларсен, який завершив контратаку британців.

Ліга конференцій. 1/2 фіналу. Перший матч

"Шахтар" - "Крістал Пелес" - 1:3

Голи: Очеретько (48) - Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)

Попередження: Очеретько (31), Тобіас (38), Педро Енріке (52) - Піно (44), Канво (56)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько (Назарина, 83), Егіналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Ізакі, 65), Педріньйо (Бондаренко, 74), Аліссон, Еліас (Траоре, 83).

"Крістал Пелас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада, Вортон, Муньйос, Піно (Джонсон, 74), Матета (Ларсен, 65), Сарр.

Поєдинок пройшов на стадіоні "Мейскі" у польському Кракові. Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Лондоні.

Український нападник лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки. Відповідне рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії (FA) у справі про допінг. Зазначається, що це максимальне покарання.

Спортивний арбітражний суд при цьому повідомив, що український футболіст вже подав апеляцію на рішення FA.

