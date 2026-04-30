Мудрик отримав найсуворіше покарання по допінговій справі

За рішенням Футбольної асоціації Англії, форвард "Челсі" ще довго не виходитиме на поле.

Український нападник лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки.

Відповідне рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії (FA) у справі про допінг, повідомив портал talkSPORT. Зазначається, що це максимальне покарання.

Спортивний арбітражний суд при цьому повідомив, що український футболіст вже подав апеляцію на рішення FA.

Дата слухання поки не призначена, але сторони вже обмінялися письмовими заявами.

Як зазначив Футбол24, якщо апеляцію українського футболіста не задовольнять, то він зможе повернутися до гри лише наприкінці 2028 року. У січні 2029 року футболісту виповниться 28 років.

Влітку 2025 року FA підтвердила, що футболіста звинуватили в порушенні антидопінгових правил. У його організмі під час ігор за збірну України були виявлені сліди забороненої речовини. З грудня 2024 року футболіст не виходив на поле.

Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 млн євро без урахування бонусів. Загалом за лондонську команду українець встиг зіграти 73 матчі, забити 10 голів і віддати 11 гольових передач.

24 січня новопризначений головний тренер "Челсі" Ліам Росеньор заявив, що не розмовляв із дискваліфікованим нападником "Челсі" Михайлом Мудриком, однак має намір зробити це лише тоді, коли відчує, що може справити "позитивний вплив" на українця.

"Він чудовий гравець. Він пережив дуже важкий період, і коли настане відповідний момент для мене, для нього і для клубу, я обов'язково поговорю з ним", - сказав тоді Росеньор.

