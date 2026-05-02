Жан Беленюк і Парвіз Насібов проведуть свої перші поєдинки у змішаних єдиноборствах

У заході також візьмуть участь брати Парубченки, Бовар Ханаков та Артем "Агресор".

Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк і Парвіз Насібов збираються провести свої перші поєдинки у змішаних єдиноборствах. Про це повідомили в рамках промокампанії нової ліги Arena в Instagram.

Зазначається, що бойовий вечір відбудеться 11 липня під егідою ліги Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян. Окрім Беленюка та Насібова, у заході візьмуть участь брати Дмитро та Владислав Парубченко, Бовар Ханаков та Артем "Агресор".

Імена суперників Беленюка та Насібова поки що залишаються невідомими. Для Беленюка це буде перший бій після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі.

Насібов же, на відміну від Беленюка, кар'єру не закінчував. Востаннє він змагався на міжнародному рівні на Чемпіонаті світу 2025 року.

Раніше соратник російського диктатора Володимира Путіна, президент федерації керлінгу та депутат парламенту РФ Дмитро Свищев закликав повернути країну до ще одного знакового олімпійського виду спорту – керлінгу. Це викликає обурення серед високопоставлених українських чиновників.

Зокрема, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що глибоко стурбований зрушенням у бік нормалізації повернення Росії до міжнародного спорту. Він підкреслив, що це небезпечно не тільки для України, але й для авторитету всієї міжнародної системи.

Крім того, 23 квітня 19-річна борчиня з Бахмута Марія Єфремова перемогла білоруську спортсменку Ванессу Каладзинську та росіянку Наталію Малишеву на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 53 кг.

У півфіналі Єфремова впевнено перемогла Каладзинську, яка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади, з рахунком 9:3.

