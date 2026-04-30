Небезпечний сигнал: в Україні виступили проти повернення Росії до міжнародного спорту

Повернення росіян до спорту загрожує не лише Україні.

Соратник російського диктатора Володимира Путіна, президент федерації керлінгу та депутат парламенту РФ Дмитро Свищев наполягає на поверненні країни до ще одного знакового олімпійського виду спорту. Як пише Politico, це викликає обурення серед високопоставлених українських посадовців на тлі триваючого повномасштабного вторгнення в Україні.

Свищев використовує юридичні погрози та громадський тиск у межах спроб Москви повернутися на олімпійську арену.

"Більшість світових спортивних організацій відсторонили Росію після того, як Путін розпочав тотальний напад на Україну в лютому 2022 року, хоча ця жорстка позиція останніми місяцями послабилася, починаючи від дзюдо і закінчуючи водними видами спорту", - нагадали у публікації.

Також в цьому році російським спортсменам дозволили виступати на Паралімпійських іграх під своїм прапором та гімном.

"Я глибоко стурбований, тому що те, що ми бачимо, - це не низка окремих рішень. Схоже на більш широкий зсув у бік нормалізації повернення Росії до міжнародного спорту. Якщо держава, яка продовжує свою агресивну війну, може поступово повертатися до міжнародного спорту без будь-яких реальних змін у поведінці, то сигнал є чітким: серйозні порушення міжнародного права не обов’язково призводять до тривалих наслідків. Це небезпечно не лише для України, а й для авторитету всієї міжнародної системи", - сказав для Politico міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Крім того, тенденція до участі РФ в міжнародних змаганнях з керлінгу викликала занепокоєння у спортивних чиновників України. Зокрема резидент Української федерації керлінгу Олексій Перевезенцев заявив:

"Також турбує те, що насправді нічого не змінилося. Ми просто маємо абсолютно несправедливі умови для українських спортсменів".

Він додав, що руйнування спортивних обʼєктів в Україні через Путіна також входить до цих умов.

"У нас понад 500 об’єктів спортивної інфраструктури, які частково або повністю зруйновані. Останній випадок стався минулого тижня в Сумах. Це досить великий олімпійський інфраструктурний центр, який був повністю зруйнований російськими ракетами та дронами", - розповів Перевенцев.

Водночас він звинуватив Всесвітню федерацію керлінгу у порушенні чинних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо російських спортсменів.

"Крім того, вони фактично порушили принципи належного управління в тому сенсі, що рекомендація Міжнародного олімпійського комітету полягала лише у поверненні молоді, а не юніорів - іншої категорії, яку фактично можна призвати до російської армії. Це категорія від 18 до 21 року", - додав чиновник.

Тому Перевенцев висловив сподівання, що коаліція союзних європейських країн буде наполягати на відтермінуванні повернення дорослих російських спортсменів, адже будь-яка реінтеграція ризикує заспокоїти Путіна та Кремль.

"У нинішньому контексті нормалізація ризикує перетворитися на легітимізацію. І як тільки ця межа буде перейдена, відновлення довіри до міжнародного спорту буде надзвичайно складним", - пояснив він.

Раніше Польща виступила із різкою заявою щодо російських спортсменів. В країні наголосили, що представники Росії та Білорусі не повинні брати участі в міжнародних змаганнях, доки агресія проти України триває. Однак Польща не бойкотуватиме інші змагання, щоб не шкодити кар’єрам власних спортсменів.

Також повідомлялось, що WBO заборонила російському боксеру захищати свій пояс через війну в Україні. В організації вирішили визнати бій зі свого боку як "нетитульний". Але водночас вони не позбавлятимуть Бівола чемпіонського поясу.

Вас також можуть зацікавити новини: