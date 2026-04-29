WBO заборонила російському боксеру захищати свій пояс через війну в Україні

Водночас у росіянина лишається ще два титули, які він буде захищати.

Всесвітня боксерська організація (WBO) заборонила російському боксеру Дмитру Біволу проводити бій за захист титулу чемпіона світу у напівважкій вазі через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив очільник організації Густаво Олів'єрі, якого цитує The Ring.

Бівол має три титули чемпіону світу у напівважкій вазі - пояси WBO, WBA та IBF. Наступний бій, в якому він має захищати свої пояси, має відбутися 30 травня проти німецького спортсмена Міхаеля Ейферта. Таким чином росіянин захищатиме лише два з трьох своїх титулів.

Сам бій між Біволом та Ейфертом відбудеться в Росії, в Єкатеринбурзі. Це й стало причиною того, що WBO відмовили росіянину в захисті свого титулу. В організації вирішили визнати бій зі свого боку як "нетитульний". Але водночас вони не позбавлятимуть Бівола чемпіонського поясу. Організації WBA та IBF не висували таких заборон.

Росіянин завоював титул WBO у напівважкій вазі минулого року, вигравши іншого росіянина з канадським паспортом Артура Бетербієва. З початку повномасштабного вторгнення Бівол захищав лише один з поясів чемпіона світу у напівважкій вазі. А саме - WBA. Тоді як пояс IBF, фактично, вперше стоятиме на кону для Бівола за час російсько-української війни.

Водночас у Reuters повідомили, що боксери з Росії та Білорусь зможуть виступати як нейтральні спортсмени. Як зазначили у Всесвітній боксерській асоціації, спортсмени з цих країн виступатимуть без національних прапорів, гімнів, логотипів та форми, а також проходитимуть процедуру перевірки.

"Цей крок є наслідком рішення виконавчого комітету World Boxing, прийнятого в березні, про схвалення заяв про членство від федерацій боксу Росії та Білорусі, що відкрило шлях для участі їхніх спортсменів у змаганнях", - нагадали у виданні.

В організації додали, що процедура вже набрала чинності, а її генеральний секретар повідомив російську та білоруську федерації боксу про те, як ці заходи будуть реалізовані.

Нагадаємо, раніше в Туреччині виник скандал за участі іншого російського боксера Сєргія Горохова. Ще під час поєдинку російська сторона припустилася "неповажних дій" на адресу опонента і це призвело до негативної реакції в залі. Після фінального гонгу на ринг прорвалися турецькі вболівальники і почали атакувати російську команду.

Тим часом Ентоні Джошуа оголосив про проведення свого першого поєдинку цього року. Востаннє він виходив на ринг у грудні минулого року, перемігши американця Джейка Пола. Того ж місяця спортсмен потрапив у моторошну аварію, в якому загинуло двоє його тренерів.

