Джошуа анонсував перший бій після моторошної аварії

Його суперником стане албанець Крістіан Пренга.

Колишній об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа оголосив про проведення свого першого поєдинку цього року. Бій відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

На ринзі британець зійдеться з 35-річним албанським боксером Крістіаном Пренгою. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазнчається, що востаннє Джошуа боксував у грудні, нокаутувавши американця Джейка Пола.

Відео дня

Того ж місяця боксер потрапив у фатальну ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів. Тоді були розмови про те, що Джошуа може завершити кар'єру.

Крістіан Пренга – що відомо про суперника Ентоні Джошуа

Пренга боксує на професійному ринзі з 2016 року. З того часу він зазнав лише однієї поразки у 21 поєдинку: в лютому 2017 року він поступився нідерландцю Джованні Аурієммі одностайним рішенням суддів.

Решту 20 поєдинків Пренга вигравав достроково. Його серія налічує 16 поєдинків, зокрема один із них албанець провів цього року: в лютому нокаутував американця Джо Джонса в першому з восьми раундів.

Джошуа в Україні

У березні Ентоні Джошуа несподівано завітав до України. Він приїхав до Києва разом із українським боксером Олександром Усиком. Разом вони відвідали вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як змінилися його особисті та професійні стосунки із Джошуа, який є його колишнім суперником.

Усик сказав, що Джошуа для нього як старший брат, а не суперник, і зауважив, що битися з ним не буде. Також він додав, що вважає Джошуа "справжнім чемпіоном, незалежно від наявності титулів, адже чемпіон – це той, хто не здається".

