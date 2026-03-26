'Я з ним битися не буду': Усик емоційно прокоментував дружбу з Джошуа

Усик і Джошуа тепер підтримують дружні стосунки і тренуються разом двічі на день.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як змінились його особисті та професійні стосунки із колишнім суперником Ентоні Джошуа.

"Зараз Ей Джей для мене як старший брат, а не суперник, я з ним битися не буду. Я вважаю його справжнім чемпіоном, незалежно від наявності титулів, адже чемпіон – це той, хто не здається", – сказав Усик в інтервʼю Daily Mail.

Він додав, що Джошуа – "дуже добра, працьовита й розумна людина", яка стала психологічно сильнішою.

"Ми підтримуємо постійний контакт і навіть тренуємося разом двічі на день", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, український боксер Олександр Усик висловився про візит британського спортсмена Ентоні Джошуа до України. Відомо, що британець скуштував українські страви, послухав наші пісні та відвідав меморіал пам'яті загиблих воїнів на Майдані Незалежності.

"Я йому показав сьогодні головні речі для мене. Ми поїхали помолилися, зʼїздили на Майдан Незалежності. На меморіалі памʼяті є не лише й українці, які загинули, а й люди, які приїхали з інших країн. Тому Джошуа був вражений побаченим", - додав чемпіон.

