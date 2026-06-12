'Реал' офіційно призначив Жозе Моурінью головним тренером

63-річний португальський фахівець підписав трирічний контракт і через 13 років повертається до мадридського клубу.

Жозе Моурінью знову очолив мадридський "Реал". Іспанський клуб офіційно підтвердив призначення португальського фахівця головним тренером команди. Контракт із 63-річним наставником розрахований на три сезони.

Моурінью вже працював у "Реалі" з 2010 по 2013 рік. За цей час під його керівництвом мадридці виграли чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни.

Попередній сезон португалець провів у "Бенфіці", де тренував українських футболістів Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Лісабонський клуб не зазнав жодної поразки в чемпіонаті Португалії, проте завершив сезон лише на третьому місці.

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За свою тренерську кар'єру Моурінью також працював у "Порту", "Челсі", "Інтері", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхемі", "Ромі" та "Фенербахче".

Португальський фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів – з "Порту" та "Інтером", а також ставав чемпіоном Португалії, Англії та Італії.

Повернення головного тренера "вершкових" і ситуація в клубі

Зазначимо, про повернення відомого португальського фахівця Жозе Моурінью заговорили ще в травні. На той момент повідомлялося про плани підписання дворічного контракту.

Раніше, у квітні, мадридський "Реал" поступився мюнхенській "Баварії" у драматичному матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 4:3 на користь німецької команди. Попередній поєдинок завершився з рахунком 1:2 – "Реал" програв. Таким чином, за підсумками двох матчів "вершкові" вилетіли з Ліги чемпіонів за крок від півфіналу.

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