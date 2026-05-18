Моуріньо повертається до мадридського 'Реалу': на скільки розрахований контракт

Відомий португальський тренер має підписати дворічний контракт з можливістю продовження угоди ще на рік.

Португальський відомий фахівець Жозе Моуріньо знову очолить іспанський футбольний клуб "Реал" (Мадрид). Він підпише з "вершковими" дворічний контракт.

Новий контракт Моуріньо з "Реалом" буде чинним до літа 2028 року, пише Sky News. Угода передбачатиме можливість продовження співпраці ще на рік.

Очікується, що оголошення про повернення Моуріньо на посаду головного тренера "Реала" відбудеться у неділю після фінальної гри команди проти клубу "Атлетік" (Більбао).

Президент мадридського клубу Флорентіно Перез є величезним шанувальником Моуріньо з часу першого періоду португальця на тренерському містку "Реала" в 2010-2013 роках. З тих пір вони обидва зберігали близькі стосунки. Нині Моруіньо є головним тренером футбольного клубу "Бенфіка" (Лісабон).

Моуріньо у 2012 році вигравав з "Реалом" Чемпіонат Іспанії.

Португалець стане наступником нинішнього головного тренера мадридців Альваро Арбелоа, який очолив "Вершкових" після звільнення Хабі Алонсо.

Що ще відомо про "Реал" і Моуріньо

Як відомо, Моруіньо у своїй кар’єрі очолював такі клуби як "Порту", "Челcі", "Інтер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Рома" та інші клуби.

У цьому році "Реал" вилетів з Ліги чемпіонів УЄФА на стадії чвертьфіналу після програшу мюнхенській "Баварії".

Також "Реал" у цьому сезоні програв боротьбу за чемпіонство у Ла-Лізі запеклому супернику, клубу "Барселона".

