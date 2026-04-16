Лунін пропустив чотири мʼячі у матчі проти 'Баварії', 'Реал' вилетів з Ліги чемпіонів

Примітно, що на цю гру мадридський клуб уперше за час виступів у Лізі чемпіонів вийшов без жодного іспанця у складі.

Мадридський "Реал" поступився мюнхенській "Баварії" у драматичному матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Гра завершилася із рахунком 4:3 на користь німецької команди.

Попередній поєдинок завершився із рахунком 1:2 – "Реал" програв. Тож за підсумками двох матчів іспанський клуб вилетів з Ліги Чемпіонів за крок до півфіналу.

Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі весь поєдинок. Упродовж гри він виконав чотири сейви. Однак 4 мʼячі від противника все ж пропустив.

"Баварія" – "Реал" 4:3 (за сумою голів 6:4)

Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Баварія Мюнхен: Ноєр, Станішич (Девіс), Упамекано, Та, Лаймер, Кімміх, Павлович, Олісе, Гнабрі (Мусіала), Діас, Кейн

Реал Мадрид: Лунін, Александер-Арнольд (Пітарч), Едер Мілітау, Рюдігер, Менді, Діас (Камавінга), Беллінгем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно), Мбаппе, Вінісіус Жуніор

Попередження: Станішич (29), Едер Мілітау (40), Компані (44), Рюдігер (71), Камавінга (78), Камавінга (86)

Вилучення: Камавінга (86).

Цей поєдинок став для "Реала" 515-м виступом у єврокубковому турнірі. При цьому уперше в історії мадридський клуб вийшов на матч Ліги чемпіонів без жодного іспанського футболіста у стартовому складі. Хоча у заявці був Браїм Діас, який має іспанське громадянство та виступав за молодіжні збірні Іспанії, на міжнародному рівні він виступає за національну команду Марокко, громадянство якого отримав у 2024 році.

За підсумками чвертьфіналу, у наступному раунді виступатимуть ПСЖ та "Атлетіко", а також "Арсенал".

Суперники зустрінуться на полі 28 та 29 квітня, а матчі-відповіді відбудуться 5 та 8 травня.

Донецький "Шахтар" узгодив перехід 17-річного бразильського таланта Бруніньо з клубу "Атлетико Паранаенсе". Сума трансферу становитиме 12 млн євро. Підписати гравця "гірники" планують вже влітку, заявив журналіст Фабріціо Романо.

Тим часом Україна покращила своє становище в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Після перемоги "Шахтаря" у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій Україна отримала 0,5 бали. Зараз наша країна посідає 25 місце в рейтингу, піднявшись на одну сходинку.

Вас також можуть зацікавити новини: