ПСЖ виграв Лігу чемпіонів 2025/26 після напруженого матчу з 'Арсеналом'

Французький ПСЖ і лондонський "Арсенал" зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Поєдинок, який відбувся в Будапешті, завершився перемогою ПСЖ з рахунком 4:3 у результаті післяматчевих пенальті (1:1 у основний час).

Рахунок у матчі вже на 6-й хвилині відкрив півзахисник "Арсеналу" Кай Хаверц. На початку другого тайму ПСЖ вдалося відігратися завдяки голу Крістіана Москера у власні ворота.

У середині другої половини зустрічі французький клуб отримав право на пенальті, проте Усман Дембеле не зміг переграти воротаря суперників.

Основний час завершився з рахунком 1:1, через що команди перейшли в овертайм. Доля трофея вирішилася в серії пенальті.

Вирішальним моментом у серії пенальті став промах гравця "Арсеналу" Габріеля, який дозволив парижанам завоювати трофей.

Варто зазначити, що "ПСЖ" вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів. Це також друге чемпіонство в турнірі в історії клубу.

Українець Ілля Забарний вийшов на другі 15 хвилин овертайму фіналу. Водночас португальський півзахисник ПСЖ Вітінья був визнаний найкращим гравцем матчу.

ПСЖ (Франція) – Арсенал (Англія) – 1:1 (пен. 4:3)

Голи в основний час: Усман Дембеле, 65 (пен.) – Кай Хаверц, 6

Стартові склади команд

ПСЖ: Сафонов – Мендеш, Пачо, Маркіньйос (Забарний, 106), Хакімі – Невеш, Вітінья (Бералдо, 106), Руїс (Заїр-Емері, 95) – Кварацхелія (Баркола, 83), Дембеле (Рамуш, 90+6), Дуе.

"Арсенал": Рая – Інкап’є, Габріел, Саліба, К. Москера (Тімбер, 66) – Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91), Едегор (Йокерес, 66), Райс – Троссар (Мартінеллі, 83), Гаверц (Езе, 91), Сака (Мадуеке, 83).

Арбітром матчу став німецький суддя Данієль Зіберт.

Раніше було названо найкращий гол сезону-2025/26 у Лізі конференцій УЄФА. Про це стало відомо з опублікованого рейтингу прес-службою турніру. Перше місце у списку посів гол 19-річного бразильського півзахисника "Шахтаря" Ізакі Сілви, який він забив у першому матчі 1/8 фіналу проти польського "Леха".

28 травня відбувся фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілися лондонський клуб "Кристал Пелас" і мадридський "Райо Вальєкано". Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь англійців.

