Верхувен заступився за Усика після їхнього бою

Після перемоги чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном шанувальники боксу та спортивна спільнота дедалі частіше висловлюють здивування щодо нинішньої форми українця. Однак Верхувен в інтерв'ю The Ring заступився за свого суперника.
"Не варто забувати, що він не так давно ефектно нокаутував Дюбуа (британський боксер Даніель Дюбуа - УНІАН), а зараз його вже списали з рахунків. І все це лише через бій з кікбоксером. Ми подали апеляцію, адже люди помиляються, і це нормально – нехай просто це визнають", – сказав голландець журналістам.
Верхувен також висловив надію, що в майбутньому він отримає реванш проти Усика. Спершу українцю потрібно захистити свій титул WBC проти німецького боксера Агіта Кабаела.
Нагадаємо, що в ніч на 24 травня відбувся бій між Усиком і Верхувеном. У 11-му раунді українець переміг технічним нокаутом.
Звернення Усика до критиків
Раніше український боксер, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на критику після бою з голландцем Ріко Верхувеном. Він розповів, що вже повернувся додому і проводить час зі своєю родиною. Також чемпіон подякував українцям за підтримку.
Усик заявив, що "перемога є, хоча іноді вона не така красива, як хтось хотів би".